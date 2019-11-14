新埤鄉箕湖村14日傳一起嬰兒猝死案，2個月大的武姓女嬰在午睡後突無呼吸心跳，25歲姚姓媽媽（左一）緊急報警求助，不料送醫後仍不治。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

新埤鄉箕湖村14日傳一起嬰兒猝死案，2個月大的武姓女嬰在午睡後突無呼吸心跳，25歲姚姓媽媽緊急報警求助，不料送醫後仍不治。警方封鎖現場採證。（謝佳潾攝）

新埤鄉箕湖村14日傳一起嬰兒猝死案，2個月大的武姓女嬰在午睡後突無呼吸心跳，25歲姚姓媽媽緊急報警求助，不料送醫後仍不治；案發時曾一度傳出女嬰是遭2歲哥哥壓死，警方調查後澄清，當時女嬰是睡在嬰兒床上，初步研判應是睡姿不正確導致意外死亡。

潮州警方指出，案發時，姚姓媽媽與2歲男童、2個月大的女嬰在2樓房間睡午覺，媽媽睡在兒、女中間，但她與男童是在地板上打地鋪，女嬰則睡在嬰兒床上，所以外界謠傳「哥哥壓死妹妹」一事完全是無稽之談。

警方初步研判，女嬰可能是因睡姿不正確或季節轉變引起猝死，詳細死因尚待相驗，目前調查結果顯示，意外死亡的機率較大。警方強調，潮州分局已報請屏東地檢署檢察官相驗，並通知母親到案說明以釐清案情，同時呼籲家中如有幼小兒童，應隨時提高警覺，多注意孩童安全，避免發生憾事。

據了解，姚姓女子與先生、子女一家4口同住在娘家，他們經濟狀況並不好，姚女是全職家庭主婦，靠武姓丈夫打零工維持家計；鄰居們說，他們與大家的互動並不多，之前有看過姚女的妹妹幫忙顧小孩，但後來妹妹跟著媽媽、也就是死者的阿嬤到彰化工作，所以孩子都由姚女自己顧。

社會處指出，武家男子是原住民，他們家非低收入戶，只能算是「比較弱勢」，平常是靠新埤鄉公所的物資救助。據悉，案發後死者的爸爸因為沒錢幫女嬰下葬，一度四處籌安葬費。

(中時 )