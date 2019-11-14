香港中文大學被港警闖入，東華學生會14日聚集聲援，幫港生與台生打氣。（王昱凱攝）

香港中文大學13日宣布本學期提前結束，百位在校台生陸續歸國，面臨無書可讀窘境。東華大學校長趙涵㨗表示，將與教育部申請「在港臺生回臺就學安心專案」，歡迎試聽課程，本學期結束前不會收任何費用，若教育部下學期釋出轉學名額，可轉至東華就讀，已修學分經中大與東華教授雙方核過，得以抵免畢業門檻總學分數。

香港中文大學日前遭港警闖入，校園中多處毀損，校方有鑒於情勢緊張及維護學生安全立場，下令終止本學期課程，目前於中大就讀的303位台生也被迫返回台灣，其中同學最關心的莫過於自身就學權益與學分抵免事宜，擔憂自己成為就學人球。

東華大學14日發布聲明，中大台生回台後，可至東華課堂旁聽、隨班附讀與研修學分，一切相關學雜費與住宿費用全部抵免，校方已積極研擬下學期後續升學措施，並會於近期整理辦法公布。

趙涵㨗提到，香港應採英制學期劃分，距離聖誕節學期結束前尚有1個多月，若返家也較不好安排後續事宜，可先到東華旁聽，比較台灣與香港教學方式與內容是否銜接與適應，在教育部幫助下增加轉學名額，翌年2月新學期就可成為東華學生繼續學業。

趙涵㨗表示，同學在中大已完成或未完成學分，經由中大校方審核表示通過，並於東華相關課程教授評估合乎課程教學目的後，即可抵免128的總學分數目，讓同學可以縮減時間，安心完成學習過程。

(中時 )