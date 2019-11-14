菩薩們歡喜回家了！彰化二水碧雲禪寺歷經波折，等了10年，4位比丘尼和近50尊神像，14日上午在信徒志工協助下終於重新搬回古寺，重開佛門，繼續暮鼓晨鐘的出家人清修生活。
「佛光普照蓬萊山，拱天聖母來相助，雲開龍現獻毫光，廣澤十方福善緣，碧雲禪寺永世基。」信徒「阿鴻」昨晨6點，負責恭請主祀的觀世音菩薩回大殿，當他把神像擺回神桌後，彷彿靈光乍現，脫口而出這首七言詩，旁人趕緊拿筆記下，在場眾人無不嘖嘖稱奇。
碧雲禪寺新建物歷經10年纏訟，去年彰化縣政府施鐵腕全部剷平，遭建商奪走的土地經由法拍程序重回俗名陳富美的80歲住持釋懷宗手中，長期委身在廟旁臨時貨櫃屋修行；逾90年的古寺被列入彰化縣歷史建築，在信徒合力打掃整理後，內部重新整刷，顯得莊嚴、明亮清幽。
釋法慈說，前年3月白沙屯媽祖遶境到南彰化時，比丘尼與信徒們還專程去攔轎向拱天宮媽祖申冤；事後拱天宮還有專人送了兩封信來，指媽祖允諾一定會幫忙，讓她們有如吃了定心丸，抱持信心堅信最終正義必被伸張。
住持釋懷宗表示，終於把菩薩佛祖送回家，要感謝眾人、眾神相助，認為定是佛祖菩薩們也受感動，所以在重新安座這天顯靈獻詩，為這十年的歲月下註解，也藉此感謝白沙屯拱天宮聖母相助，讓碧雲禪寺未來能永遠在此立基。
(中時 )
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