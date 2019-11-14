終於回家了！舊碧雲禪寺內部經過整理打掃和重新粉刷，比丘尼與神尊神像們昨重回寺中，更顯古樸與莊嚴。（謝瓊雲攝）

彰化縣二水鄉碧雲禪寺住持釋懷宗拿著信徒隨口脫口而出的七言詩句，感動說一定是佛祖菩薩也感受到古寺重開佛門的感動與歡喜，獻詩紀念。（謝瓊雲攝）

菩薩們歡喜回家了！彰化二水碧雲禪寺歷經波折，等了10年，4位比丘尼和近50尊神像，14日上午在信徒志工協助下終於重新搬回古寺，重開佛門，繼續暮鼓晨鐘的出家人清修生活。

「佛光普照蓬萊山，拱天聖母來相助，雲開龍現獻毫光，廣澤十方福善緣，碧雲禪寺永世基。」信徒「阿鴻」昨晨6點，負責恭請主祀的觀世音菩薩回大殿，當他把神像擺回神桌後，彷彿靈光乍現，脫口而出這首七言詩，旁人趕緊拿筆記下，在場眾人無不嘖嘖稱奇。

碧雲禪寺新建物歷經10年纏訟，去年彰化縣政府施鐵腕全部剷平，遭建商奪走的土地經由法拍程序重回俗名陳富美的80歲住持釋懷宗手中，長期委身在廟旁臨時貨櫃屋修行；逾90年的古寺被列入彰化縣歷史建築，在信徒合力打掃整理後，內部重新整刷，顯得莊嚴、明亮清幽。

釋法慈說，前年3月白沙屯媽祖遶境到南彰化時，比丘尼與信徒們還專程去攔轎向拱天宮媽祖申冤；事後拱天宮還有專人送了兩封信來，指媽祖允諾一定會幫忙，讓她們有如吃了定心丸，抱持信心堅信最終正義必被伸張。

住持釋懷宗表示，終於把菩薩佛祖送回家，要感謝眾人、眾神相助，認為定是佛祖菩薩們也受感動，所以在重新安座這天顯靈獻詩，為這十年的歲月下註解，也藉此感謝白沙屯拱天宮聖母相助，讓碧雲禪寺未來能永遠在此立基。

(中時 )