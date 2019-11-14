台灣首廟天壇以「龍騰盛世、台灣躍升」為主題，參加雙十國慶花車嘉年華，活動結束後運回台南，廟方擷取花車上的精華花燈，另組成小花車，公開在延平郡王祠前供人參觀，入夜點燈後，更顯亮眼。
中正紀念堂推出長達十一天的國慶花車嘉年華，展示來自全台各單位共23輛主題花車齊聚一堂，提供民眾與僑胞欣賞。
台南市政府推出會動的虎爺造型花燈，點綴延平郡王祠及赤崁樓，再以福德正神「福佑台南、德披台灣」的花車慶祝國慶。
台灣首廟天壇第3度參與花車遊行，今年以「龍騰盛世、台灣躍升」為主題，車上突顯廟內知名的「一」字匾，還有黑面琵鷺等造型，吸引目光。
天壇秘書陳淑鈴表示，台南有「眾神之都」之稱，天壇花車造型融入多元豐富的台南特色，以多樣創作媒材、獨特拼貼美學，營造視覺饗宴。
台灣首廟天壇花車在活動結束後運回台南，廟方擷取花燈精華造型組成小花車，裝置在延平郡王祠前供參觀，將展示到明年2月9日，期間將不定時舉辦打卡送小禮物活動。
(中時 )
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