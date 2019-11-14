「因為當志工，讓我看見人們美好良善的一面。」63歲的陳筱云20年前因弟弟車禍腦死器捐，讓她化悲傷為服務的力量，成為台中榮總急診室志工，擔任志工17年來累計服務時數超過13000個小時，14日台中市衛生局舉辦108年衛生保健績優志工暨團隊表揚大會，她也榮獲特殊貢獻獎。

陳筱云民國87年弟弟因車禍腦死，父親毅然決定為他器捐，幾乎能捐的都捐了，她也因此將悲傷化為服務的力量，致力於器官捐贈宣導，用她的經歷，陪伴許多家屬度過捐贈摯愛的不捨與掙扎，將傷痛轉化為美麗的再生，讓愛得以延續，更多次參與山地原鄉及東南亞跨國義診，展現「施比受更有福」的精神。

陳筱云說，她每周服務時數4到8小時，在醫院看到生老病死，尤其很多榮民伯伯堅強的生命力，有人雙腿截肢，仍DIY在家自製上身的健身器鍛練身心，還有榮民伯伯中風在家透過搬櫃子復健，最後完全看不出曾中風，這些生命故事也支持他持續傳愛，他說，當志工讓他更快樂，也看到人性良善美好的一面。

衛生局長曾梓展指出，目前衛生局有82隊衛生保健志工，志工人數近6000人，107年台中市志工服務時數累積高達99萬1842小時。為榮耀每一位辛苦的衛生保健志工，此次衛生保健績優志工暨團隊表揚大會，除頒發特殊貢獻獎1名，另頒發績優志工團隊獎1隊、松馨、梅馨及蘭馨獎分別21、15及49名。

(中時 )