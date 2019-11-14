旗山市場巷福德祠供奉泥塑留硬鬍子的土地公神像，歷史相當悠久。（林雅惠攝）

超過500年歷史的高雄市旗山市場巷福德祠，是旗山地區最早廟宇，裡內供奉的是一尊泥塑留硬鬍子的土地公神像，廟宇年久失修屋頂漏水，土地公多年來不肯修繕，今年答應整修，同時也要開放讓民眾求發財金，庇佑信徒財運亨通。

旗山福德祠位於古蹟旗山天后宮前方200公尺處，創建於清乾隆44年12月（西元1779年），為旗山區最早的廟宇，旗山天后宮媽祖自福建湄洲抵達旗山時，曾暫時供奉在福德祠，直到1816年天后宮興建完成才搬離，歷史悠久可見一番。

3年前福德祠屋簷漏水，主委葉冠億每年擲筊問土地公是否修繕，土地公都不願意修繕廟宇，今年再次詢問，不僅土地公答應，也要開放信眾求發財金，庇佑信眾財源廣進。

葉冠億說，福德祠於今年5月23日動工整修，計畫2年內完工，發財金從今年11月7日起開放讓民眾求金，求金時間每周一至周日上午7時至晚間21時，除夕日除外，全年無休。

信眾求金時須焚香向土地公稟告姓名、生日、住址及心中願望，然後擲筊，第一次獲聖筊可求金600元、第二次才聖筊可求金500元 、依次擲筊獲聖筊者，可求金300元、200元、100元，五次皆未獲聖筊者，可另求土地公加持過的「聚寶盆」或「發財水」。

民眾可將發財金存放於常用戶頭做為錢母，或運用於事業、投資及工作上，以求事業鴻圖大展、財源廣進、財運亨通。

(中時 )