均均（黑外套者）擺攤賣襪籌生活費，民眾大排長龍購買湧入愛心。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區一名11歲的男童均均，因父親生病，為籌措醫藥費、房租及生活費等擺攤賣襪子，消息經網路散播，14日下午父子共同擺攤，吸引來自各地的善心民眾排成人龍想買襪子，大家不斷向均均父子說加油，還捐助款項，希望給均均更無憂的就學生活。

當地興仁里長李振榮表示，均均的父親今年50歲，確實罹患肝硬化、糖尿病及肺積水等，他在醫院就醫，甚至連291元的醫藥費都付不出來，而均均擺攤賣襪子的消息傳出後，不僅有大量民眾打電話要捐款，更多人是付出行動到現場來排隊，也有人替父子兩人付清醫藥費、房租及機車貸款。

均均對外表示，希望能照顧生病的爸爸，桃園市高中小學家長會長協會、市議員議員彭俊豪等人都到府訪視致贈慰問金，他們都說，孩子非常貼心，有時候甚至會請假照顧父親，現在唯一希望就是孩子的就學正常，而父親也能持續就醫，他們拒絕外界捐款，希望自食其力維持生活。

14日傍晚短短一小時時間，均均父子就把襪子賣光，許多人沒買到襪子，直接掏出鈔票要捐助他們。里長李振榮也說，目前希望公家單位如社會局等介入，能為他們開設專戶，讓善心捐款能專款指定用途，實際幫助到父子兩人。

(中時 )