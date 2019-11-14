「台灣水麗人文關懷協會」推出的愛心平安宴，菜色豐富多元。（柯宗緯攝）

「台灣水麗人文關懷協會」繼去年在台南小北成功夜市，宴請300桌愛心平安餐活動，創下台南宴請弱勢席開桌數最高創舉，更造成討論話題。今年11月24日將移師高雄捷運鳳山西站1號出口旁空地，席開360桌，並邀請群星獻唱，預計4000人共襄盛舉，在歲末送暖給大高雄弱勢團體。

主辦單位今（14）日舉辦行前記者會，台南在地芸逸鼓樂帶來振奮人心的開場表演，創會理事長藝人方駿、現任理事長羅香蘭及國際扶輪3510地區總監張鴻熙及高雄文山扶輪社社長周君蓉邀請呼籲各界人士共襄盛舉，希望透過東方人重視「團圓、團聚、熱鬧而親切」的合食文化，拉進人與人的距離，將溫暖直達人心。

此次活動邀請高雄鳳山、三民、苓雅、大寮、仁武轄內的低收入戶、單親家庭、獨居長輩以及高雄市南區家扶中心等單位，近4000人到場團聚、觀賞藝人表演及提供摸彩活動，並邀請專業設計師於現場免費義剪，希望讓參加活動的弱勢朋友都能享受美味佳餚並把大獎帶回家。

同時，此次邀請熱心公益的多位藝人演出，有方駿、王彩樺、許富凱、鳥來嬤、梅東生、楊凱琪、邱芸子、林玉紫、陳冠瑋、沈建豪及朱家興等12位藝人，以精湛的歌藝及無比的親和力，帶給民眾們陽光暖溢的冬天。

「台灣心 扶輪情 台灣鄉土味 2019水麗愛心關懷平安餐」由台灣水麗人文關懷協會、國際扶輪3510地區高雄市文山扶輪社共同主辦，今年以結合產官學三方的資源與力量，在歲末年終一起將溫暖關懷傳送到大高雄地區，地點在高雄捷運鳳山西站1號出口旁空地（議會路與光華路兩側空地）席開360桌。

(中時 )