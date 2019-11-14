一群由廣東地區台籍女性經營者、企業家、會員女眷等組成的江門台協婦委會，今天在高雄市伊甸基金會溫馨家園捐贈「無障礙移位機乘車器」，保護工作人員安全、降低身障朋友在移位時受傷的風險，由高雄市政府社會局副局長謝琍琍等人參與捐贈儀式。

江門五邑台資企業協會婦女委員會積極參與各項社會公益，會長張秀貞及其會員得知高市溫馨家園在提供交通車接送服務，載送輪椅使用者，常需由2位工作人員合力將服務使用者從輪椅抱上車，造成許多不便及潛在危險，因此特地捐贈無障礙移位機乘車器。

另外，為使長期使用輪椅代步的身障朋友不需大動作移位，即可輕鬆測得體重，江門台協婦委會亦捐贈「多功能輪椅秤」，期透過體重管理促進身障朋友的身體健康。

江門台協婦委會會長張秀貞說，希望能盡一己之力，關懷身障朋友，讓社會洋溢愛與溫馨。

為感謝江門台協婦委會的贊助，社會局副局長謝琍琍及伊甸基金會高雄區區長楊意賢今天出席捐贈儀式，感謝江門台協婦委會捐贈「無障礙移位機乘車器」及「多功能輪椅秤」等設備，嘉惠高市身障朋友，也推廣此崇德善行、熱心公益照亮身障者及家庭。

(中時 )