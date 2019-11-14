雙11購物節剛過，有中華電信用戶原本要攜碼跳槽，意外發現隱藏版優惠方案，月租費只要199元，就有4G上網11GB，還有網友爆料，使用一個秘招，每月還可以再省50元。

據了解，為防堵台灣之星和亞太電信雙11搶客，中華電信近日悄悄推出隱藏版續約方案，網友在PTT指出，原本要攜碼跳槽，門市人員才拿出這個隱藏版方案慰留，合約名為「大4G單門號優惠方案，月繳199元單門號優惠」，每月只要繳199元，就有4G上網流量11GB，另外贈送網內20分鐘、網外加市話20分鐘，不過需要綁約24個月，特殊方案已經開跑，到11月15日截止。

消息一出，不少鄉民到門市實測，又意外釣出網友傳授秘招，只要符合18歲以下或60歲以上條件，每月可再減50元，根據網友透露，由於部分門市不會特別要求證明，等於用149月租，就可享11GB 流量。

不過由於是隱藏方案，有單店名額限制，未必人人都有機會，可能要多跑幾家門市詢問。網友紛紛回應「大地遊戲開玩啦」、「超隱藏，隱藏到沒人知道」、「太隱藏了吧，我雙11去問完全沒聽到」、「這種方案官網不會有吧，只會出現在門市的電腦螢幕」。

(中時電子報)