壽山動物園11月動物主打明星駱駝，17日將「曬」駱駝規畫駱駝的日常體驗趣，園方將揭祕這位「仙人掌天敵」，為何有長長的睫毛、駝峰內裝什麼，小朋友還可化身「長腿駱駝」參與趣味競賽。當天也將頒發「小小樹老師短片徵選」活動得獎者。

壽山動物園主任莊絢智表示，駱駝擁有大大的眼睛，總是頂著長長像刷子一樣的睫毛，背著一座、兩座山的駝峰，這次將大解密，邀請專業人員為大小朋友解說駱駝的小知識及照養心得，現場Q＆A答對的小朋友，還可獲精美獎品。

仙人掌也是駱駝在沙漠中攝取水分來源之一，當天將舉辦「超萌仙人掌DIY」，開放6至8歲小朋友，動動小指頭手做仙人掌紙藝，了解仙人掌特性，並簡易使用環保鐵罐鑽孔，穿過童軍繩作成「高蹺」童玩 ，讓小朋友踩高蹺化身為長腿駱駝，體驗有如駱駝站高高行走的樂趣，並採紅、白隊兩隊競賽方式增添趣味性。

莊絢智提到，活動當日有免費拍照打卡贈好禮的活動，送出果汁及健康調理果醋。另也歡迎民眾加入壽山動物園「愛心動物認養」行列，共同參與保育工作，讓野生動物不孤單。

(中時 )