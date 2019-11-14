美食外送員意外頻傳，高市勞工局捍衛勞動權益，近日舉辦宣導會。（柯宗緯攝）

近來美食外送員意外頻傳，高市勞工局針對兩家外送公司勞檢，尚待比對資料釐清有無違規，另特別召開「外送工作者勞動權益說明宣導會」，局長王秋冬表示，盼讓業者及外送工作者都能了解現行法令規範權利義務關係，並預防搶快、過勞或遭受職場暴力等情形。

據統計，Foodpanda、Uber Eats在高雄分別有1400、930名外送員，勞工局10月底已進行勞動檢查。勞工局主祕皮忠謀指出，由於總公司在台北，已行文提供資料，目前正做詳細比對，若有疑慮部分，將依照行政程序做意見陳述，有道理會接受，沒道理就會裁罰。

王秋冬表示，外送工作者若屬雇庸關係，業者應依據相關法令辦理勞工保護事項，對無一定雇主或自營作業的外送工作者，則可依工作性質加入運送、運輸或宅配有關的職業工會，以即時參加勞保獲得保障，並建議業者及從業人員可加保團險、意外險、第三人責任險等，以提高保障額度與範圍。

王秋冬提到，若外送員發生勞資或職災補償爭議時，可洽勞工局協助調處。另外，涉及行車交通安全、消費者權益及食品衛生安全等事項，可直接向高市府各局處或監理單位洽詢。

這場宣導會邀請業者、外送工作者及工會代表參加，並結合市府有關單位共同宣導，主要以外送夥伴安全保障、消費者權益及食品衛生安全等3大面向著手，針對工時限制、工作負荷及過勞預防、職場暴力預防、交通安全及避免疲勞駕駛、食品衛生等說明，期待兼顧外送工作者安全及維護消費者權益。

(中時 )