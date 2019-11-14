張雨綺原本五官立體。（圖／翻攝自張雨綺微博）

33歲張雨綺演過電影《長江7號》、《美人魚》，曾休掉兩任丈夫的她被封為「最強星女郎」，外型亮眼的她最近在網上傳出一段影片，她在片中分享保養品，卻被發現五官與過去不同，不只雙眼間距明顯變大，鼻翼變小，某些角度看來鼻孔還一高一低，引來網友討論她是否整容，但也有人覺得應該只是選到錯誤濾鏡。

張雨綺過去有過兩段婚姻，2015年和嫖妓被抓的導演老公王全安離婚，隔年和相識70天的富商袁巴元閃婚，並生下一對龍鳳胎，去年張雨綺被爆和袁巴元大吵，還甚至動手傷了對方，但經紀人否認，不久張雨綺快刀斬亂麻宣布離婚，最近又傳和新富豪男友張錢豪交往。

今熱傳多張張雨綺近照，五官與先前印象大不同，不僅看來鼻樑歪了，還有點大小鼻孔，眼睛與嘴唇的距離也有些不對勁，然張雨綺過去就在直播中大方承認修修臉，還說接受「超聲刀」的過程很像烤肉，這回再傳變臉，網友表示：「是不是眼妝太淡了的原因，她一般帶大濃妝，印象問題吧」、「還是圓潤些好看」、「明星打打針，微調一下，也不是什麼大不了的事」、「她沒有審美嗎，為啥開這種濾鏡」。

(中時電子報)