▲暨大附中原青社演出魯凱族精彩的傳統舞蹈。（暨大附中提供／楊樹煌南投傳真）

▲暨大附中的「牽，韆」舞碼劇情結合魯凱族傳統「黑米祭」、「小米收穫祭」等魯凱文化介紹。（暨大附中提供／楊樹煌南投傳真）

▲獲得南投縣舞蹈比賽特優的暨大附中原青社全體演出人員及指導教練。（暨大附中提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣舞蹈比賽結果今14日出爐，甫於2018年獲得全國舞蹈決賽團體甲組「特優」的暨大附中原青社，此次再以高強度、創新求變的態度獲得評審青睞，奪得全縣特優，將代表南投縣再度迎戰全國決賽。

暨大附中今年的舞碼為「牽，韆」，以魯凱族傳統祭儀「盪鞦韆」為故事主軸，描述1位少年與大頭目女兒相戀，大頭目強力反對，少年跟大頭目女兒不惜私奔，後來又因思念部落，決定為了真愛，接受族人考驗，挑戰狩獵立下戰功，終於成為勇士，獲得大頭目的認可，在盪鞦韆中娶得美嬌娘。

劇情結合魯凱族傳統「黑米祭」、「小米收穫祭」等魯凱文化介紹，也特別打造了巨型鞦韆，設計美麗的擺盪幅度，讓舞蹈與傳統合而為一。故事精采吸睛，舞姿、隊形更是華麗震撼，獲得滿堂喝采。

校長張正彥表示，原青社同學們帶來令人屏氣凝神的動人演出，「牽，韆」牽住了大會評審的目光，也牽緊了學校與地方文化的永續發展。非常感謝教練涂清義的專業指導、同學們努力辛勤的練習以及學務處與教務處同仁們的資源整合，透過課程規劃與設計，發揮加乘力量，幫助同學走出學校，站上全國舞台。期許同學們持之以恆的耕耘，未來定會有百花齊放的盛景。

(中時 )