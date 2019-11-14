南投縣舞蹈比賽結果今14日出爐，甫於2018年獲得全國舞蹈決賽團體甲組「特優」的暨大附中原青社，此次再以高強度、創新求變的態度獲得評審青睞，奪得全縣特優，將代表南投縣再度迎戰全國決賽。
暨大附中今年的舞碼為「牽，韆」，以魯凱族傳統祭儀「盪鞦韆」為故事主軸，描述1位少年與大頭目女兒相戀，大頭目強力反對，少年跟大頭目女兒不惜私奔，後來又因思念部落，決定為了真愛，接受族人考驗，挑戰狩獵立下戰功，終於成為勇士，獲得大頭目的認可，在盪鞦韆中娶得美嬌娘。
劇情結合魯凱族傳統「黑米祭」、「小米收穫祭」等魯凱文化介紹，也特別打造了巨型鞦韆，設計美麗的擺盪幅度，讓舞蹈與傳統合而為一。故事精采吸睛，舞姿、隊形更是華麗震撼，獲得滿堂喝采。
校長張正彥表示，原青社同學們帶來令人屏氣凝神的動人演出，「牽，韆」牽住了大會評審的目光，也牽緊了學校與地方文化的永續發展。非常感謝教練涂清義的專業指導、同學們努力辛勤的練習以及學務處與教務處同仁們的資源整合，透過課程規劃與設計，發揮加乘力量，幫助同學走出學校，站上全國舞台。期許同學們持之以恆的耕耘，未來定會有百花齊放的盛景。
(中時 )
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