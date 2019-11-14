台灣女單最後希望楊亞依，今天在海碩盃女網賽4比6、2比6不敵保加利亞選手托莫娃(viktoriya tomova)，止步16強。

年僅15歲的楊亞依，兩天前在海碩盃首輪賽事以兩個6比3拍退18歲台英混血葛藍喬安娜，拿下WTA生涯首勝。

楊亞依今天面對年紀大她9歲的托莫娃，不論是身材、作戰經驗或是世界排名都有著一段極大差距，但楊亞依初生之犢不畏虎，反而在第一盤比賽破掉對手兩次發球局，一度取得4比2領先優勢，可惜8、9、10三局比賽都鏖戰至「丟士」之後輸掉，托莫娃連拿4局，6比4逆轉勝。

次局，體力嚴重下滑的楊亞依，在無力守住城池的情況下兩度遭到破發，最終只能以2比6吞下敗仗。

楊亞依賽後受訪時表示，「首盤4比2領先的時候在第7局有一球誤判，我認為那球有壓線，但裁判卻判出界，導致心情受到影響，加上對方的比賽經驗比我豐富，知道如何又在僵持球的壓力打出好球，輸得無話可說。」

楊亞依去年海碩盃持外卡參賽，首戰就落敗，今年再次受邀參賽，終於圓了WTA生涯首勝夢想。楊亞依說，這次比賽給自己表現打70分，少掉的30分在於體力、比賽經驗還有穩定性不足，但還是很高興能在這裡圓夢，接下來準備冬訓，備戰明年澳網青少年組賽事，希望利用這段時間提升實力。

(中時電子報)