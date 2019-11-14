金門縣政府委託〈中華民國旅行業品質保障協會〉舉辦全台6場旅遊推介會。圖為高雄場。（金門縣政府提供／李金生金門傳真）

金門縣政府委託〈中華民國旅行業品質保障協會〉舉辦全台6場旅遊推介會，將北中南從頭掃到尾，吸引500名業者熱烈參加，期待在場場爆滿、座無虛席的成果中，為秋、冬國旅和明年旅遊帶來新一波的人潮。

金門縣府觀光處長丁健剛、城市行銷科長陳明伶帶領團隊跨海赴台，介紹金門觀光資源和推廣主題旅遊，包括「擴大國旅秋冬由自由行旅客抽獎」、「國外旅客度假獎助」、「旅行社包機招攬獎助」、「老兵召集令贈酒」及各鄉鎮特色主題行銷活動。

縣府團隊推出明年重點活動，提供業者提早納人規畫，包含金門馬拉松、石蚵小麥文化季、搶灘料活灣海上長泳、金廈泳渡、金湖海灘花蛤季、夏日音樂季、大膽觀光及柳營、西洪營區戰地風情、金門中秋博狀元餅。

金門旅行業者也推出閩式建築與漢服攝影主題體驗活動，以更多元、深度旅遊包裝吸引各地遊客來到。另旅宿業、交通產業、文創產業也派員出席，提供金門最新的飯店、餐廳、景點、接送和伴手禮的第一手資訊。

(中時 )