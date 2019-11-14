金門縣政府委託〈中華民國旅行業品質保障協會〉舉辦全台6場旅遊推介會，將北中南從頭掃到尾，吸引500名業者熱烈參加，期待在場場爆滿、座無虛席的成果中，為秋、冬國旅和明年旅遊帶來新一波的人潮。
金門縣府觀光處長丁健剛、城市行銷科長陳明伶帶領團隊跨海赴台，介紹金門觀光資源和推廣主題旅遊，包括「擴大國旅秋冬由自由行旅客抽獎」、「國外旅客度假獎助」、「旅行社包機招攬獎助」、「老兵召集令贈酒」及各鄉鎮特色主題行銷活動。
縣府團隊推出明年重點活動，提供業者提早納人規畫，包含金門馬拉松、石蚵小麥文化季、搶灘料活灣海上長泳、金廈泳渡、金湖海灘花蛤季、夏日音樂季、大膽觀光及柳營、西洪營區戰地風情、金門中秋博狀元餅。
金門旅行業者也推出閩式建築與漢服攝影主題體驗活動，以更多元、深度旅遊包裝吸引各地遊客來到。另旅宿業、交通產業、文創產業也派員出席，提供金門最新的飯店、餐廳、景點、接送和伴手禮的第一手資訊。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。