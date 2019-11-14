5566中的許孟哲今（14）日傳出閃婚模特兒趙孟姿，兩人預計在明年舉辦婚禮，突然傳出婚訊，也讓不少人嚇一大跳，因為兩人其實相識不久，究竟2020年又有哪些星座有可能突然閃婚呢？據《第一星座網》分析，12星座中這4個星座，最有可能閃婚。

一、水瓶座

水瓶座一直對婚姻不著急，因為他們覺得感情是急不來的，而且他們平常眼光高，很多人他們還看不上，不過在2020年，因為自己的狀態很低迷，水瓶座就容易閃婚跟隨便一個人結婚。

二、牡羊座

牡羊座平常對感情有潔癖，隨便介紹人給他他還會生氣，但在2020年很容易一見鍾情，有可能突然對一個人產生感情就結婚了。

這四個星座都有可能突然陷入情網後閃婚。（圖／愛奇藝台灣站）

三、處女座

處女座原本一個人也可以活得很好的自信超強，但在2020年他們會開始有點不安，隨著這樣的不安全感，2020若遇上有人瘋狂追求，很容易動心答應對方。

四、天秤座

本來天秤座是可以不管外界眼光，一個人也能自在生活的人，但他們是孝順的小孩，所以會因為父母的催促，就算委屈自己，也會直接閃婚把大事給搞定了。

(中時電子報)