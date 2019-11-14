陸委會今日招開例行記者會，對於昨日在港台生撤離問題發表回應，陸委會發言人邱垂正表示，今日也預計將有香港科大、理工大學、城市大學等三所學校的台生，合計189位返台。

邱垂正表示，自中大衝突以來，有多所香港大專院校宣布學期結束，陸委會已透過在港辦事處聯繫各大學台灣學生會，對在港台生提供必要協助，包含交通以及安全方面的，目前也每天都會詢問學生狀況。相關單位已設置專線，未來如果有學生遇到各種狀況都可以求助。

針對是否提升對港旅遊警示，發言人則表示已透過觀光局向旅遊業者轉知相關警訊，陸委會也將持續關注來做調整。並同時表示港府要聆聽人民訴求，而不是用子彈回應。

最後提及目前有學生家長擔憂學子前往香港就學有安全疑慮，希望能轉學回台就讀，邱垂正對此回應，維護學生安全是第一要務，提供學子返台後的轉學、就學需求已向教育部表達，針對在台港生轉學以及學程銜接會評估後提供協助。

(中時 )