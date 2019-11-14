偏鄉醫療資源少，往往只能靠公費醫師守護，但公費生「數饅頭」日子結束後，往往打包走人，衛福部統計，目前公費醫師留任率僅16％。為鼓勵期滿的公費醫師留任偏鄉，衛福部提送「優化偏鄉醫療精進計畫」，昨天由行政院長蘇貞昌拍板，明年起凡偏鄉地區的公費醫師每人每月補助新台幣7到10萬元，並視科別與偏遠程度加成，最高每月可達18萬元，預計108年到112年將投入9.5億元。

為鼓勵服務期滿，且未滿65歲的公費醫師能夠續留，或申請至衛福部或退輔會指定位於高度偏遠地區、偏遠地區的公費醫師分發服務醫療機構，衛福部祭出每人每月除本薪外，7萬至10萬元，同時依偏遠程度、科別的輕、中、重度等人力急迫性評估加成，最高給到18萬元。

衛福部醫事司長石崇良表示，從公費生制度實施至今培育約6000名公費醫師，但留任大概只有16％，平均每年分發300位公費醫師，今年只剩200名，其中偏鄉明年只剩下48位，到了後年就只剩下20位，留任偏鄉醫師呈現極大落差，因此提出獎勵計劃，盼能留任人才。

此外，「優化偏鄉醫療精進計畫」中，公費醫師培訓計畫，將支援山地、離島、偏鄉地區與急救責任醫院；另有27家醫學中心，支援離島偏鄉地區與急救責任醫院，並提供衛生所進行醫療業務遠距支援；離島偏鄉地區與急救責任醫院，也支援衛生所醫療業務、巡迴醫療、公共衛生保健、居家醫療長照服務，衛福部長陳時中表示，希望藉此落實健康平權。

衛福部長陳時中表示，公費生一直以來的日子都在「數饅頭」，正是因政策以「綁人」的態度面對，但應以為公費生「職涯規劃」方式取代把人綁死的想法，在公費服務的六年中，由政府為他做出六年的生涯規劃，例如定期到原先主責訓練的醫院受訓，讓能力不中斷，同時提供其子女教育服務給予醫師長時間的假期，期滿後再回到崗位服務，盼能增加公費生留任意願。

(中時 )