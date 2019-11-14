「清風似友—2019台北古書拍賣會」將展出俄國文豪托爾斯泰論作家大仲馬和左拉的親筆手稿。（誠品提供）

迷戀蒐集鋼筆的Lulu 黃路梓茵參與誠品敦南店「嗎啡老物展」（誠品提供）

1989年創立的誠品敦南店，是全球首家24小時書店，陪伴讀者30年閱讀時光，今天（11月14日）下午宣布將於2020年5月31日謝幕，同步啟動以3000本書承載30年來愛書人思想痕跡的倒數200天裝置「時光之冊」。誠品也強調，24小時書店將另覓新址，讓閱讀不打烊。

在倒數200天中，誠品敦南店邀請逾200萬名誠品人會員及所有讀者一同參與「典藏敦南」系列活動，包括由掃葉工房、傅月庵老師主辦的「清風似友—2019台北古書拍賣會」，「個人出版POD（Print on Demand）特展」以及匯集敦南名人好友珍貴收藏的「嗎啡老物展」、戶外廣場舉辦的「老物市集」、「再見，一卡皮箱」等，邀老朋友一同重溫敦南美好！

「清風似友—2019台北古書拍賣會」帶有傅月庵向誠品創辦人吳清友先生致敬之意。活動在12月27日、28日舉行暖身預展，29日正式登場，匯集近600件拍賣品，涵蓋台灣、日本及歐美名家：包括蔣勳1980年代書法真跡，還有詩人余光中、商禽等1966年至1971年的新詩初版品；「日本畫壇第一人」之稱的東山魁夷為追悼日本首位諾貝爾文學獎得主川端康成，親自裝幀設計打造1973年全球限量350部《古都》，有川端康成遺墨親簽，是昭和時期出版工藝代表作；世界經典兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》1867年版本，迄今已留存逾150年。

此外，俄國文豪托爾斯泰論作家大仲馬和左拉的親筆手稿、法國哲學家盧梭《愛彌兒》未刊稿真跡，以及1948年蘇聯作家鮑里斯・帕斯特納克長篇小說《齊瓦哥醫生》打字稿，則於12月21日至29日全台首次展出，僅供鑑賞。

參與「嗎啡老物展」名人各有偏好，藝人黃子佼認為電視機就像藝術品，讓人充滿想像力；Lulu 黃路梓茵從小喜愛寫字，迷戀蒐集鋼筆；服裝設計師溫慶珠展出近20件環遊世界各地蒐集的物件，包括她最珍視、祖父留給她的黃銅鐘；曾操刀金馬、金曲、金鐘獎視覺設計的方序中則展出近20件星際大戰主角旁機器人管家「C-3PO」，方序中認為，配角能襯托主角的重要性，和從事設計理念相同，對「C-3PO」特別有感情。

11月15日起，逾200萬誠品人會員凡至誠品敦南店單筆消費200元以上，即可使用誠品人APP抽獎，有機會當一日敦南店員、免費看一本書或電影、享用一份溫馨茶食、體驗一晚誠品行旅，甚至送您到誠品生活日本橋感受日式文化風情。

(旺報 )