土城競選總部神明安座儀式 林金結率團隊祈福 18:242019/11/14 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨新北市土城三峽區立委參選人林金結，今與新北市黨部主委李乾龍以及土城區多位里長，一同出席土城競選總部的神明安座儀式。（林金結服務處提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林金結期盼，在選舉倒數2個月，所有工作人員、蒞臨總部的親朋好友，都能平平安安、逢凶化吉、諸事順利。（林金結服務處提供／許哲瑗新北傳真） 林金結期盼，在選舉倒數2個月，所有工作人員、蒞臨總部的親朋好友，都能平平安安、逢凶化吉、諸事順利。（林金結服務處提供／許哲瑗新北傳真） 國民黨新北市土城三峽區立委參選人林金結，今與新北市黨部主委李乾龍以及土城區多位里長，一同出席土城競選總部的神明安座儀式，林金結表示，台灣傳統民間信仰揉合了儒、釋、道三教，是珍貴的人文資產，同時也是「敬天崇祖」的具體實踐。敬天，就是敬畏自然、順天行事；崇祖，就是飲水思源、慎終追遠，透過今天的神明安座儀式，期盼在選舉倒數2個月，所有工作人員、蒞臨總部的親朋好友，都能平平安安、逢凶化吉、諸事順利。 (中時 ) #土城 #競選總部 #林金結 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統大選首例！韓國瑜全國競總竟設在這？ 10:082019/11/10 政治 萌！韓國瑜愛犬米魯土城相見歡 成林金結最吸睛助選員 11:512019/11/10 政治 土城親子同樂會熱鬧登場 變身小型遊樂場孩子玩瘋 15:402019/11/10 生活 韓國瑜愛犬米魯出征 幫林金結站台 16:312019/11/10 政治 綠委高雄競總成立 港媒觀察至少30輛遊覽車 16:352019/11/10 政治 韓粉直擊蔡造勢場 網傻眼竟發現一大包一大包... 19:562019/11/10 政治 人生70才開始 土城公所展退休銀髮族的樂齡藝術 15:462019/11/11 生活 蔡英文高雄競總16日成立 沙灘區很舒壓 12:162019/11/13 政治 蔡英文帶毛小孩宣傳競總成立 萌度破表 17:442019/11/13 政治 小英高雄競總 16日成立 04:102019/11/14 地方新聞 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度網友震驚！ - 政治 張善政喊對不分區失望？韓國瑜回應網傻眼！ - 政治 吳敦義改列不分區第14 邱毅、吳斯懷擬除名 - 政治 吳敦義圍魏救趙？化解危機只有這招了！ - 政治 進不分區引全黨基層反彈！他終於說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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