林金結期盼，在選舉倒數2個月，所有工作人員、蒞臨總部的親朋好友，都能平平安安、逢凶化吉、諸事順利。（林金結服務處提供／許哲瑗新北傳真）

林金結期盼，在選舉倒數2個月，所有工作人員、蒞臨總部的親朋好友，都能平平安安、逢凶化吉、諸事順利。（林金結服務處提供／許哲瑗新北傳真）

國民黨新北市土城三峽區立委參選人林金結，今與新北市黨部主委李乾龍以及土城區多位里長，一同出席土城競選總部的神明安座儀式，林金結表示，台灣傳統民間信仰揉合了儒、釋、道三教，是珍貴的人文資產，同時也是「敬天崇祖」的具體實踐。敬天，就是敬畏自然、順天行事；崇祖，就是飲水思源、慎終追遠，透過今天的神明安座儀式，期盼在選舉倒數2個月，所有工作人員、蒞臨總部的親朋好友，都能平平安安、逢凶化吉、諸事順利。

(中時 )