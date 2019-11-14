至善高中幼保科戲劇表現亮眼，今年初國立台灣文學館邀請前往表演舞台劇。（邱立雅攝）

至善高中幼保科近年來以非表演系術科身分，屢屢獲得教育部戲劇賽事特優獎項，被國立台灣文學館向中，今年初邀約前往表演，校方特別委請筆名東燁的國文老師游騰崴改編甘耀明的文學作品，更請來綠光劇團編導李明澤擔任導演，學生們16日將粉墨登場，這幾天也緊鑼密鼓排練中。

至善高中從幼保科從2014年起，即年年獲得教育部全國學生創意戲劇比賽特優獎項，要從全台戲劇科學生中脫穎而出，校方認為難度不低。而幼保科亮眼的表現，也受到台文館的注意，今年初向校方提出邀約，希望能參加「文學少年少女戲劇表演」的演出。

首次獲邀的至善高中為此相當興奮，從挑選文學作品、再改編成劇本，還要挑選演員進行排練，花了約半年時間。其中同樣是作家的國文教師游騰崴千挑萬選，決定改編甘耀明《喪禮上的故事》第8篇〈野狼、海王子與烏賊群〉為〈歐多邁歷險記〉。

劇情描述3名姊弟騎著機車要去台中探望生病的父親，一路上遇到的奇妙人物與場景，最特別的是以魔幻寫實為呈現手法，例如騎乘機車的路程中，大風呼呼的吹，讓主角們以為碰到鬼，但遇到路邊準備去拜拜的阿嬤，卻又以為是鬼，虛實交錯增添戲劇表演的層次感。

(中時 )