誠品書店在1992到1997年曾經在店內有「古書店」，販售古書。誠品創辦人吳清友也自1992年起舉辦四屆古書拍賣會。（誠品書店提供）

傅月庵也特地向國際知名的珍本書收藏書齋堂號「澄定堂」借來半本1948年《齊瓦哥醫生》的打字稿，上面有作家1958年的諾貝爾文學獎得主鮑里斯・帕斯特納克的簽名。（鄧博仁攝）

1772年的《倫敦花卉》植物圖鑑，以銅板精印、人工彩繪，難得一見的珍本。（鄧博仁攝）

盲聾作家海倫凱勒1942年的書信真跡，在打字的信末有親筆簽名的鉛筆跡。（鄧博仁攝）

即將在2020年5月31日歇業的誠品敦南店開創許多紀錄，不只是全球首家24小時不歇業的書店，也是台灣第一間舉辦古書拍賣的書店。掃葉工房負責人傅月庵也將在年底舉辦「清風似友」古書拍賣會，拍品包含1973年日本國寶畫家東山魁夷為追悼諾貝爾獎文豪川端康成親自裝幀設計的《古都》等，「為了紀念吳清友，也希望喚起民眾對紙本書的記憶。」

傅月庵表示，東山魁夷和川端康成是長年好友，「1960年代，川端康成住在京都時，曾經寄信邀請東山魁夷造訪京都。川端康成告訴東山魁夷，京都有很多老建築都要拆了，蓋新的建築，要趕快去畫下來。」兩年後，東山魁夷真的到了京都，開始創作一系列以京都為主題的《京洛四季》，其中一幅更贈與川端康成，兩人的友誼也成為美談。

傅月庵表示，川端康成在1972年自殺過世後，東山魁夷為了追悼好友，親自設計打造限量350本的《古都》，是難得一見的珍本，「書內有東山魁夷的插圖和版畫，更印上川端康成『古都』二字遺墨。」

傅月庵自2016年起舉辦「春風似友」古書拍賣會，「但其實誠品創辦人吳清友早在20幾年前的1992年就辦過四屆古書拍賣，敦南店也在店內設『古書店』，可說是走在時代前端。可惜那個時代，台灣人願意花一百萬買一張畫，卻不願意花一百萬買一本書。」

傅月庵表示，這次587件拍品中，有170幾件的新詩珍本，如余光中、商禽新詩初版、夏宇《備忘錄》、作家劉克襄以本名劉資愧所寫的詩集《河下游》等。其他值得關注的拍品，還有1772年的《倫敦花卉》植物圖鑑，以銅板精印、人工彩繪，以及1867年版的《愛麗絲夢遊仙境》初版二刷本，和盲聾作家海倫凱勒1942年的書信真跡，在打字的信末有親筆簽名的鉛筆跡。

除了古書拍賣，傅月庵也特地向國際知名的珍本書收藏書齋堂號「澄定堂」借來三件極為珍貴的展品，在誠品敦南店三樓展示，包含半本1948年《齊瓦哥醫生》的打字稿，上面有作家1958年的諾貝爾文學獎得主鮑里斯・帕斯特納克的簽名，以及法國哲學家盧梭真跡，還有俄國作家托爾斯泰論作家大仲馬和左拉的親筆手稿。

(中時 )