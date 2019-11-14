台東高中校友黃紹恆復刻「貢蛋飯」，是東中人的集體回憶。（莊哲權攝）

台東高中校友黃紹恆復刻「貢蛋飯」，是東中人的集體回憶。（莊哲權攝）

台東高中貢蛋飯

貢蛋飯

台東高中熱食部以前午餐都有供應「貢蛋飯」，但是供餐的阿姨5年前退休後，這味東中人的集體記憶，也跟著消失，畢業10餘年的校友黃紹恆，辭去科技公司工作，返校復刻貢蛋飯，每到中午幾乎秒殺，不少校友也專程返校，透過舌尖回味青春。

中午12點不到，東中熱食部櫃台上已擺滿數10碗貢蛋飯，1顆魯蛋和1顆貢丸是名稱的由來，白飯淋上特製的肉燥，還有肉片和青菜，滿滿的1小碗公，等待著飢腸轆轆的學生，中午下課鐘響起，學生蜂擁而入，幾乎秒殺，手腳慢的可能吃不到。

從東中畢業10餘年的黃紹恆，在科技公司工作，擁有優渥的薪水，以前返鄉都會回母校吃1碗念念不忘的貢蛋飯，這道特色午餐在東中已超過20年，5年前經營的阿姨退休，貢蛋飯跟著消失，他說，許多北漂的台東孩子其實都想回到這塊生長土地，只是沒有契機，幾經思考，決定返鄉復刻東中人的共同回憶。

對於餐飲完全是門外漢的黃紹恆，原本想找已經退休的熱食部阿姨學習正宗的貢蛋飯做法，但阿姨以年事已高婉拒了他，這位工業設計師便運用科學方法搜集所有阿姨進貨原料和廠商，並嘗試了20幾種肉燥做法，慢慢找回老味道，就連小碗公也捨棄不鏽鋼，採用較有溫度的陶瓷。

貢蛋飯今年9月開學後試賣，果然一炮而紅，再度成為學弟的最愛，不少校友也專程返校回味，校長蔡美瑤說，黃紹恆是工業設計師 ／ 菜鳥廚師，現在更是個熱愛海洋並且努力試著回家生活的斜槓青年，歡迎大家來品嘗東中人的青春回憶。

(中時 )