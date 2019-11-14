5566成員許孟哲13日在陽明山驚喜求婚趙孟姿，女方感動含淚點頭，許孟哲在求婚前就跟好兄弟孫協志、王仁甫透露此事，孫協志14日受訪提及當下心情，「得知這個消息的當下，就是一股暖意立刻湧上心頭，我完全可以感受孟哲的喜悅，很感動甚至覺得有點想哭，是那種暖暖、開心的眼淚。」好交情可見一斑。

孫協志與許孟哲、王仁甫一路走來，經歷許多風雨，除了身為朋友見證喜訊很開心，他有另一種不同的感觸，「對我來說感覺可能又更不一樣，我剛認識孟哲當時他才14歲，一路走來經歷這麼多，看到他開始長大，有自己的想法跟主見，也很努力在自己的工作上，終於走到這一步了。」

許孟哲（左）驚喜求婚趙孟姿。（星恆娛樂提供）

對於許孟哲、趙孟姿邁入婚姻，孫協志也給予滿滿祝福，「一直以來，我都覺得他們兩個很登對，不管是在個性上，還是外型上，一切都非常好，走到這一步當然不意外，但這一刻來臨時，還是覺得滿滿感動，很替他們開心。」他最後祝福兩人越來越好，語氣中充滿真摯。

(中時 )