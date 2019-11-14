明年1月1日起，封閉近10年的台南烏山頭水庫風景區「跨虹吊橋」將恢復通行。（劉秀芬攝）

明年1月1日起，封閉近10年的台南烏山頭水庫風景區「跨虹吊橋」將恢復通行。（劉秀芬攝）

明年1月1日起，封閉近10年的台南烏山頭水庫風景區「跨虹吊橋」將恢復通行。（劉秀芬攝）

「跨虹吊橋」是遊客到烏山頭水必訪景點，橋前還有趣味的3D彩繪圖供遊客拍照打卡。（劉秀芬攝）

明年1月1日起，封閉近10年的台南烏山頭水庫風景區「跨虹吊橋」將恢復通行。為了讓吊橋另一頭國立台南藝術大學師生進出水庫風景區方便，嘉南農田水利會與南藝大協商，設置卡片感應式收費門，近期將進行測試，預定明年1月開通。

嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區主任趙貴良表示，跨虹吊橋舊稱珊瑚橋，橫跨烏山頭水庫溢洪道，早年是官田大崎里居民通往嘉南里的主要橋樑，也供山林巡守員通行，大崎里聯外道路開通後，跨虹吊橋才封閉通行。

這座1930年完成的跨虹吊橋長79公尺，寬2.3公尺，限載10人，1986年重建，行走橋上猶如越過虹上之棧橋，而有「跨虹吊橋」的美稱，也是遊客到烏山頭水必訪景點，橋前還有趣味的3D彩繪圖供遊客拍照打卡。

趙貴良說，跨虹吊橋每年都有定期保養維護，這次為了開放通橋，最近也會進行跨虹吊橋的安全檢查，確保通行安全。待感應式收費門測試完畢，南藝大師生於風景區開放時間皆可步行過橋遊憩，欣賞水庫美景不用再繞遠路。

(中時 )