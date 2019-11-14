國民黨提名嘉義市立委參選人傅大偉與總統參選人韓國瑜聯合競選總部14日進駐，打出「勇媽」嘉義市長黃敏惠（右三）加「暖男」傅大偉（左二），盼一舉翻轉艱困選情。（呂妍庭攝）

國民黨提名嘉義市立委參選人傅大偉與總統參選人韓國瑜聯合競選總部14日進駐。（呂妍庭攝）

傅大偉和韓國瑜的聯合競選總部位在嘉義市垂楊路，陳設走簡約路線，內部擺放1輛復古偉士牌機車。（呂妍庭攝）

國民黨總統參選人韓國瑜、立委參選人傅大偉聯合競選總部14日進駐揭牌，該處也是嘉義市長黃敏惠3度選市長勝選的總部，有福地之稱，到場參與的黃敏惠稱讚，傅大偉是個顧「嘉」的暖男，而這場立委之戰非常嚴酷，需要靠更多鄉親的支持和相挺，希望大家一起把傅大偉送進立法院，傅大偉則強調他絕對會使命必達，拚進立法院，和勇媽合力建設嘉義市。

中午傅大偉與黃敏惠、國民黨雲嘉南總督導陳政寬、市黨部主委蔡明顯、後援會總會長黃國芳及市議員鄭光宏、陳家平及張敏琪等人一同在香案前上香膜拜後，再共同揭牌，黃敏惠說，總部進駐是挑戰的開始，雖然這次選舉是嚴峻的考驗，但只要大家共同努力，一定會贏得最後的勝利。

傅大偉特別感謝陳政寬的一路提攜，講到一半還哽咽，強調國民黨把嘉市立委選戰交給他，他有責任打贏這場選戰，他一定會完成使命，打贏選戰，日後到中央爭取經費，配合黃敏惠未來發展願景，一起合力建設嘉義市。

傅大偉和韓國瑜的聯合競選總部位在嘉義市垂楊路，陳設走簡約路線，內部擺放1輛復古偉士牌機車，象徵傅大偉是未受污染的政治「庶民」，不改「機車議員」的本色。另外，傅大偉也打出「勇媽十暖男」意象，希望延續「勇媽」奮勇的選戰精神，暖男能一舉翻轉難困選情，再創選戰佳績。

(中時 )