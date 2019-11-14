國民黨總統參選人韓國瑜、立委參選人傅大偉聯合競選總部14日進駐揭牌，該處也是嘉義市長黃敏惠3度選市長勝選的總部，有福地之稱，到場參與的黃敏惠稱讚，傅大偉是個顧「嘉」的暖男，而這場立委之戰非常嚴酷，需要靠更多鄉親的支持和相挺，希望大家一起把傅大偉送進立法院，傅大偉則強調他絕對會使命必達，拚進立法院，和勇媽合力建設嘉義市。
中午傅大偉與黃敏惠、國民黨雲嘉南總督導陳政寬、市黨部主委蔡明顯、後援會總會長黃國芳及市議員鄭光宏、陳家平及張敏琪等人一同在香案前上香膜拜後，再共同揭牌，黃敏惠說，總部進駐是挑戰的開始，雖然這次選舉是嚴峻的考驗，但只要大家共同努力，一定會贏得最後的勝利。
傅大偉特別感謝陳政寬的一路提攜，講到一半還哽咽，強調國民黨把嘉市立委選戰交給他，他有責任打贏這場選戰，他一定會完成使命，打贏選戰，日後到中央爭取經費，配合黃敏惠未來發展願景，一起合力建設嘉義市。
傅大偉和韓國瑜的聯合競選總部位在嘉義市垂楊路，陳設走簡約路線，內部擺放1輛復古偉士牌機車，象徵傅大偉是未受污染的政治「庶民」，不改「機車議員」的本色。另外，傅大偉也打出「勇媽十暖男」意象，希望延續「勇媽」奮勇的選戰精神，暖男能一舉翻轉難困選情，再創選戰佳績。
(中時 )
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