新北市長侯友宜（右二）14日下午2時許，前往石碇區視察永定橋復建工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（右二）14日下午2時許，前往石碇區視察永定橋復建工程。（葉書宏攝）

新北市石碇區「永定橋」使用至今逾30年，去年啟動新橋改建工程，預計11月22日通車。（葉書宏攝）

新北市石碇區「永定橋」使用至今逾30年，去年啟動新橋改建工程，預計11月22日通車。（葉書宏攝）

新北市石碇區「永定橋」使用至今逾30年，去年啟動新橋改建工程，預計11月22日通車。新北市長侯友宜今（14日）下午特地前往視察，並登上橋梁檢測車，實地瞭解作業流程。他強調，全市共1315座橋梁，每2年會做一次檢測，確保橋梁結構安全無虞。

永定橋是來往平溪和石碇間的重要橋梁，位於市道106線55公里處，自1988年通車至今逾30年。市府去年橋梁檢測時，發現永定橋橋墩受損嚴重且耐震能力不符合現今規範，除了補強措施外並進行新橋的規畫及施工。

侯友宜表示，現今鋼構橋梁的施工方法跟以前完全不同，新橋不論在安全係數及防洪疏濬都比舊橋好很多，相信能帶給民眾更安全舒適的用路環境。

侯友宜也提到，視察另一項重點是瞭解橋梁檢測作業的流程，全共有1315座橋梁，每2年會做一次檢測，特殊橋梁遇到颱風或地震等狀況，則會立即做檢測。檢測完會立即上傳結果，將資訊全盤掌控，確保所有橋梁的結構都安全無虞。

工務局表示，新橋預計於11月22日通車，接著將進行舊永定橋拆除作業，全部工程預計12月完工。新橋上部結構為兩跨連續鋼箱梁，橋梁長度75公尺，寬12.5公尺，下部結構採用樁式橋台及單柱橋墩方式設置，配置雙向各一車道。

工務局強調，設計上除了減少橋墩數量，同時也強化橋體結構，符合現行橋梁耐震規範。養工處補充說明，新橋位於山區河谷地形，兩岸高度有10公尺落差，施工條件嚴苛另外還有一個巨石阻礙施工，團隊仍克服各項阻礙。

工務局指出，市府依據交通部訂定的「公路養護規範」，每兩年會針對橋梁做定期檢測，並依據檢測結果排序進行修繕工程，確保民眾安全及完善的用路環境。

(中時 )