花蓮縣議會議長張峻表示，監視器除了可以協助警方釐清交通事故，還能起到嚇阻犯罪的功能，若各鄉鎮村里需要，都可以提出需求，縣議會將盡力協助。（花蓮縣議會提供／王昱凱花蓮傳真）

許多村里重要路口缺乏監視器，導致犯罪與交通意外追查困難，日前北、中、南區各村里長夥同代表向花蓮縣議會議長張峻反映，經張峻爭取下，於4鄉鎮中設置46支監視器。張峻14日午間協同警察局南下會勘，獲得各地區村里長好評。

壽豐鄉鹽寮村長簡福其表示，村子位於台11線旁，沿線監視器嚴重不足，導致村內竊盜、剪電線等犯罪事件層出不窮，警方也難以追查；鳳林鎮鳳義里長蕭文立則說，轄內忠義路、鳳鳴一路等處皆為鎮內交通要道，車禍時常發生，但無監視畫面，導致每逢事故雙方各說各話，難以斷定肇事責任。

張峻傾聽地方聲音後，爭取近300百萬經費，於壽豐、鳳林、光復與瑞穗等鄉鎮共29個路口處架設監視器。張峻表示，監視器除了起到釐清交通肇責與把關治安的防禦與輔助性用途之外，還能主動出擊，成為嚇阻不法之徒的利器。

瑞穗鄉復興村長陳精浩表示，轄內１９３縣道與連心路交叉口交通流量龐大，是故事好發處，如今監視系統設置完成，有助於監督民眾守法用路，降低整體事故率，達成安全網路功能。

張峻提到，花蓮山多平原少，許多地區仍缺少相關監視配備，此次的裝設只是開端，後續若地方有任何需要，自己都將竭盡所能爭取，一步一腳印踏實來，總會把縣內的監視網路組建完成。

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