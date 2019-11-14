浩角翔起主持《綜藝新時代》，近日到台中一級美食戰場的豐原夜市，製作單位出奇招，讓藝人用嘴撕下超級大氣球上頭的大力膠，現場彌漫緊張氣氛，鮪魚甚至崩潰大喊：「這麼久沒來，沒想到一來就是那麼可怕的遊戲。」不只鮪魚，這關卡更讓許多藝人情绪失控，尤其是阿龐，本身就很怕氣球的他，更是怕到一度跪地，要大家不要選他出來玩，還怕到用大力膠緊貼耳朵不敢聽。

但愛整人的浩子，當然是沒有放過阿龐，還欽點他出來挑戰，讓阿龐玩到險些淚灑錄影現場，而愛整人的浩子自然也被工作人員反整，在浩子用嘴撕大氣球的過程中，製作單位還在一旁弄破其他氣球嚇他，讓浩子整個彈飛起來，不顧錄影，做勢要追著工作人員討回公道，滿場跑的模樣也笑翻現場眾人。阿龐開玩笑說：「這遊戲會玩到讓人爆氣，爆氣球的爆氣，大家等等可以一起約去廟裡收驚拜拜了。」

TEDDY（左）跟張家瑋（下腰者）上演一段「水壩一世情」。（民視提供）

浩隊的鮮肉TEDDY跟張家瑋上演一段「水壩一世情」，兩人從遠方衝向對方並緊抱在一起，兩人更深情額頭相貼，好身材的張家瑋頻頻放電，讓Teddy害羞到不知何是好，而接下來換張文綺更讓Teddy整個大傻眼，她直接跳到對方身上緊抓，還加碼荒唐在他身上仰臥起坐，浩子大笑提問：「現在當是在健身房就對了？」眾人笑翻。

(中時 )