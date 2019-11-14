辣媽狄鶯參加《我愛冰冰Show》露香肩、美腿，主持人白冰冰喊讚。（中視提供）

中視《我愛冰冰Show》本周主持群新添生力軍陽帆，和白冰冰、東諺、阿文一起炒熱周末夜。

陽帆一出場就帶來成名曲《揚帆》，展現歌唱魅力，白冰冰熱情喊話：「加入生力軍，我們要『硬』起來。」陽帆搞笑接招：「妳可以換別的台詞嗎？因為我不一定做得到！」引發哄堂大笑。

為迎接陽帆首登場，來賓陣容堅強，集結狄鶯、霍正奇、丁國琳、洪都拉斯、楊懷民、楊繡惠、徐詣帆、吳申梅、林雨萱、王中皇等實力派歌手及大咖演員同台，眾人拚實力、比才藝、秀歌藝。

不過，美魔女狄鶯一出場，大露香肩、美腿，立刻把現場來賓都比下去了，白冰冰忍不住驚呼：「太過份了，幾歲了，還穿少女裝，身材保持的很好。」狄鶯透露，「因為我有運動，又跳肚皮舞。」說完馬上秀一小段，完全是辣媽無誤，見到好友陽帆，狄鶯則說，「我們秀場過來的，都知道他的風花雪月。」

提到之前在美國營救兒子的那段時間，狄鶯感動表示：「在美國8個多月，受難的時候，很多朋友的關心，但真正提出實質幫助的都是圈外的朋友。」她也提及多年好友周雅芳當時曾主動說要匯給她4萬美金應急，雖然她婉拒了，但這份情義讓她感動。

《我愛冰冰Show》陽帆首秀，將在本周六（11月6日）中視晚間8點播出，中天娛樂台則在周日晚間8點播出。

(旺報 )