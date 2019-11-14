指揮家帕佛．賈維有著一雙深邃的藍眼睛，他認為音樂是靈魂最好的糧食。（郭吉銓攝）

曾拿下葛萊美獎、被英國《留聲機》和法國《音叉》雜誌選為「年度最佳藝術家」的指揮家帕佛．賈維，帶領荷蘭百年老團阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團來台，他表示，「交響樂團在現代社會裡的功能，不只是代表各個國家的門面特色，同時也需要深入人心，和人產生連結。」

帕佛．賈維來自音樂世家，出生於1962年，曾以西貝流士清唱劇作品專輯拿下葛萊美「最佳合唱演出獎」。他有個鼎鼎大名的指揮家父親尼莫．賈維，自小在家中安排下，學習打擊樂以及指揮訓練。1980年全家移民到美國，帕佛．賈維也曾師承馬克斯．魯道夫、伯恩斯坦等指揮家。

帕佛．賈維表示，「音樂不只是娛樂，還有療癒效果，特別是為兒童舉辦的音樂會、在醫院裡演出的音樂會，能讓聆聽的人暫時減輕病痛，也有陪伴功效。如此一來，和社會大眾產生連結的樂團，也更顯現出人性面，這也是音樂帶給世界最重要的事，就是離不開人。」

帕佛．賈維之所以成為指揮家，其來有自，他表示與父親的關係非常親近，從小他會和妹妹、弟弟，和爸爸一起玩「讀總譜」的遊戲，「我爸爸會放他精心收藏的唱盤，要我們『聽音辨位』，按照他的提問，聽音樂、找到譜上的聲部位置，也要說出樂器名稱，我們都玩得樂此不疲，這也啟蒙了我對指揮的概念。」

除了聽音辨位，還有猜曲子遊戲，「猜不出是哪首曲子沒關係，可以說看看是哪個時代的曲子，哪個國家的曲子，是爸爸把學音樂這件事變得有趣。」

帕佛．賈維曾任職斯德哥爾摩皇家愛樂樂團、辛辛那提交響樂團、法蘭克福廣播交響樂團、巴黎管弦樂團。目前同時擔任布萊梅德意志室內愛樂樂團藝術總監、日本NHK交響樂團首席指揮，以及蘇黎世音樂廳管弦樂團首席指揮，並擔任阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團客席指揮。

帕佛．賈維與荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂演出，今（14日）、明（15日）兩晚在台北國家音樂廳登場，16日到台中國家歌劇院演出。

(中時 )