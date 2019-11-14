左起王延煌校長、學生唐正霖、巫杰逸、吳康毓、指導老師盧昕彤。（吳敏菁攝）

左起王延煌校長、學生陳宥炘、彭琪幃、陳宥熙、指導老師盧昕彤。（吳敏菁攝）

大城地層下陷，脆弱國土怎麼防災？未來電動機車電池交換站要怎麼分布？彰化高中緊扣環境議題，參加內政部主辦2019國土測繪圖資GIS專題應用競賽，以「彰化縣大城鄉環境脆弱度分析」和「彰化市電動機車電池交換站之區位分析」，包辦全國高中職組優等獎前兩名。

彰化縣大城鄉環境脆弱度分析參賽學生為陳宥炘、陳宥熙、彭琪幃，高一時因導師盧昕彤引導，開始了環境關懷，以大城作為評估一個區域的脆弱度，提出救災之道。

為了這次參賽，同學們拚了命，閱讀相關博碩士論文與專書，蒐集國家防救災中心、水利局、中央地質調查所等出版品，蝦查閱繪圖方法，書本沒寫的，就查英文網站，將蒐集數據，運用地理資訊系統軟體轉繪成圖，還田野考證，費盡心血，「我們是玩真的！」

彰化市電動機車電池交換站之區位分析參賽學生為語文資優班的唐正霖、巫杰逸、吳康毓，高一時語資班開設地理專題，老師莊宗達與學生討論研究方向，盧昕彤老師指導繪圖而獲獎。

電動機車是解決能源、空氣品質的一種方式，電池交換站應設哪裡呢？參賽學生都說，這個題目太有趣，也太實用，運用地理區位分析，考量服務機能，提出建議，「畫出藍圖，就像看即不久未來，真開心」。

校長王延煌表示，新課綱上路，教師團隊跨領域合作、開設多元選修課程，鼓舞學生發想研究主題，得獎讓師生振奮，點燃嘗試探索的心。

(中時 )