蔡姓男子因網路上賣車與買家發生糾紛，買家揪團討公道，還拿出預備好的球棒痛毆蔡男。（翻攝畫面／邱立雅桃園傳真）

桃園市龍潭區蔡姓男子在網路販賣權利車、AB車牌，今年7月與買家發生糾紛，買家上網發現也有其他人同樣受騙，眾人決定組團向蔡男討回公道，從中南部北上約蔡男談判索討賠償金，不料談判破裂，一群人將蔡男載往山區毆成重傷，蔡男返家經送醫後死亡。警方依擄人勒贖、殺人等罪嫌移送19人，全案由桃園地檢署偵辦中。

據了解，蔡男今年7月在網上以低價販售權利車與中古二手車，但卻以不實圖片推銷或是交車後買家發現車內多有瑕疵，甚至還有同個車牌多賣的情況發生。有買家在網路上發現居然有多人同樣受騙，於是串聯在通訊軟體組群組，商量要一起討回公道。

互不相識的買家在今年7月17日從各地相約前往桃園龍潭，將蔡男約出來後，要求吐出訂金與賠償金額，但雙方談判破裂，一群人將蔡男強押載往乳姑山，持棍棒等輪番毆打，將蔡男打得奄奄一息後才將他送回家。

未料返抵蔡男住處時，眾人發現下手太重，不敢自行送往醫院，便將蔡男丟包至住家附近巷口，以蔡男電話撥給家屬要求10萬元現金賠償，恐嚇不得報案，須以計程車將葉男載往醫院。家屬緊急將蔡男送往國軍桃園總醫院急救後，於隔日清晨宣告不治。

案發後，警方組成專案小組，於7月18日上午依據家屬先前約定交款地點，當場查獲到場領取贖款的葉嫌等3人，並扣得犯案用行動電話、贖款、毆打棒棍等相關證物，並循線陸續查緝共犯共19人，其中4人聲押獲准。全案以涉嫌擄人勒贖、殺人案等罪嫌移送桃園地檢署偵辦中。

(中時 )