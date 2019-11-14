台灣醫療科技實力以及豐沛的健保資料庫，吸引國際大藥廠來台合作。國衛院今天與全球最大的生物科技公司羅氏大藥廠簽訂合作備忘錄，國衛院院長梁賡義表示，國衛院正逐步打造與世界各大藥廠的合作聯盟，且有機會從新藥研發獲取分紅、利潤回饋給台灣健保。

國衛院與羅氏大藥廠簽訂的合作備忘錄，以癌症為主，合作項目包括提供全方位癌症基因檢測、個人化醫療用藥機制以及建立國家級健康醫療基因資料庫等，著眼於為癌症患者找出最理想的治療方式。

衛福部部長陳時中表示，台灣在生技醫療屬於領導者地位，而透過國際之間的合作，能進一步縮短國內發展個人化精準醫療的時程，為癌症患者找出最新的治療方式，也加速台灣生技醫療產業的發展。

梁賡義強調，台灣擁有豐沛且完整的全民健康保險研究資料庫，加上各大醫院之間的電子病歷系統，對於國內外大藥廠而言，無疑是合作的最佳對象，且透過實質合作亦能嘉惠民眾的健康，在臨床實驗以及基因檢測、用藥治療的機制之上，取得長足的進步；另一方面，他表示，與藥廠合作的新藥研發，也可以取得一定的分紅、利潤，回饋健保，而這只是第一家，國衛院推動中的聯盟平台，已經有其他國際大藥廠表達興趣，相信未來會有更多藥廠加入。

羅氏大藥廠總經理許藹齡表示，與國衛院的合作以打造個人化醫療的生態環境為主，之所以選擇與國衛院合作，即是看重在個人基因與大數據的分析之外，真實世界的臨床資料也是十分重要的關鍵。

(中時 )