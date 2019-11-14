▲國際獅子會今年將在鯉魚潭舉辦環潭健走3圈1萬步護健康。（天泉提供／楊樹煌南投傳真）

11月14日是世界糖尿病日，糖尿病位居國人10大死因第5位，也是腦中風、心肌梗塞、腎臟病的主要共病症；埔里國際獅子會為了鎮民健康，將於23日在鯉魚潭推出環潭健走3圈1萬步護健康活動的聯合社會服務，歡迎民眾踴躍報名，報名時間至11月20日止。

國際獅子會今年活動主題為「糖尿病防治、環境保護、保護視力、兒童癌症、拯救飢餓」等5大社會服務，已獲得大埔里環保團體、醫療團隊、公私立機構…的認同支持與響應；該會將在23日舉行健行活動，希望能為故鄉帶來健康，同時宣導環境保護及醫療知識，讓參與的民眾獲得知識及健康。

埔里國際子會指出，活動規劃分3區：健走區為「日行1萬步，健康有保固」將由健走大使 紀政帶領，環潭3圈1萬步，行程約1小時20分。帳篷區：由生態環境保護社團、水沙連社區醫療群、埔基、埔榮、衛生所擔綱，闖5關送健康地中海點心。主舞台：由鎮公所清潔隊宣導垃圾分類減量、暨大在地PM2.5減量行動、河川生態保育協會、水沙連社區醫療群等做趣味有獎徵答，以及摸彩活動。

(中時 )