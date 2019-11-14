太麻里鄉三和定置漁場，每天都上演搶魚盛況。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

太麻里鄉三和定置漁場，每天都上演搶魚盛況。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

台東縣太麻里鄉三和定置網漁場是台東人私房景點，活跳跳的現撈魚貨更是在地人的「幸福早餐」，縣議員翁麗吟13日質詢時，希望縣府整理並串連周邊休憩設施，以吸引更多觀光客，縣長饒慶鈴說，三和漁場是發展新鮮美食的絕佳場域，縣府將朝此方向努力。

冬天的早清，來碗現撈、熱騰騰的白帶魚米粉湯，活力飽滿，太麻里的定置網漁場，每天早上都擠滿搶鮮的民眾，活跳跳的魚兒一上岸，大家就蜂湧而上，這種獨特的搶魚盛況，幾乎每天上演，1整箱的魚2分鐘內秒殺，買來的魚，立刻請老闆料理，現撈、現煮、現吃，當地人驕傲地說，這裡是全台最幸福的早餐。

縣議員翁麗吟昨天在質詢時表示，三和定置漁場是台東人的私房景點，漁場旁的三和海濱公園風景也很美麗，如果將兩處串連，妥善規畫整理，將來一定能吸引更多觀光客。

縣長饒慶鈴說，像三和定置場提供最新鮮的魚貨及最幸福的滋味，這種「食物里程」非常短的地方並不多，可以發展成以新鮮美食為主題的旅遊環境，縣府會朝此方向努力。

農業處長許瑞貴說明，日前已邀請國有財產局、林務局、地政單位、農漁會及太麻里鄉公所等單位開會協商，進行整體規畫，未來俟國產局撥用後，不論是擴大魚貨拍賣場或是生鮮魚市規模，可望成為南迴旅遊線上的一大據點。

(中時 )