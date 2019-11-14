台糖為強化通路經營與家樂福合作，由家樂福承接全台5間台糖量販店以及3家健康超市，其中佔地一萬坪的台糖西屯量販店經兩個多月歇業調整將於11月15日更名為家樂福量販店西屯店盛大開幕，這也是過去台糖量販店王，家樂福也特設台糖商品專區，深化和台糖的合作。

家樂福量販店總經理王俊超指出，西屯店為家樂福在台中市第10家量販型態分店，更是家樂福能在台中市西屯區服務東海、榮總、福科商圈附近的居民很重要的一個據點，家樂福非常看好東海福科商圈人口的密度、消費能力及經濟持續成長的商圈，所以在與台糖合作後就優先選擇以開西屯店為商業合作的首要目標，希望能和台糖與附近商圈再帶動另一個經濟新巔峰。

家樂福西屯店佔地約上千坪、近500個汽車停車位、300個機車停車位，加上提供二萬種多元品項，更獨家引進各種國外熱銷商品和與台糖合作後設立台糖商品區，讓原本喜愛台糖商品的民眾能在家樂福裡購買到優質的台糖產品，再加上整棟商城所有知名餐廳、百貨、3C產品櫃位的進駐，希望讓鄰里居民感受歡樂的購物體驗。

開幕也祭出多項的優惠，包括200個百元福袋、消費滿千可抽50吋UHD電視機、吸塵器等家電，18日到21日消費滿500還可免費兌換雞蛋、衛生紙等限量好禮一份。

(中時 )