攸關彰化百年發展大計的彰化縣國土計畫草案，13日起正式公開展覽，除了環境敏感區外，產業用地、都市發展備受關心，針對未來產業用地共劃設1178公頃，打鐵厝南、北側和二林精密機械園區都列為優先開發區，掀起疑慮環評真能打包票闖關成功嗎？

彰縣府自13日起至12月13日止，在縣府和各鄉鎮市公所公開展覽彰化縣國土計畫書，並將巡迴舉辦4場次公聽會。

最引起注目是彰化縣產業發展用地畫設1178公頃，扣除4成公設，屬5年內有具體開發計畫，而被列為優先區的是打鐵厝北側、南側產業園區及二林精密機械產業園區共3處、共368公頃。次優先區包含既有工業區擴大儲備用地，為擴大埤頭、田中、北斗工業區3處、共97.34公頃。

未來產業儲備用地7處，包括大埔排水兩側產業園區、臺74線周邊產業園區1和2、西福興產業園區、大村科技園區、社頭產業園區、大城農產加工園區等，共712公頃。

計畫才公告已引起議論了，打鐵厝產業園區位在千人大樓社區的南、北側，掀起住戶抗爭，縣府歷經協調，已承諾持南側暫不開發，卻又列入優先區？此外，二林精密機械園區環評尚未過關，環團嘩然，不少人則質疑，「真能打包票闖得過？」「公聽會不會又鬧翻？」

建設處長劉玉平表示，二林精機園區在環評審查階段，打鐵厝南側還需檢討發展定位，但仍需於國土計畫因應未來短期發展需求劃設為城鄉發展地區。列為優先、或次優先區的5處必需辦理都市計畫或使用序可程序，若下次國土計畫通盤檢討前尚未辦理，得於國土計畫通盤檢討調整為其他功能分區。

(中時 )