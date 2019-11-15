西湖鄉五湖社區16日舉辦杭菊主題食農教育活動，民眾可現場體驗採摘杭菊、品嘗杭菊小點。（巫靜婷攝）

不讓銅鑼專美於前，西湖也有大片杭菊花海，五湖社區16日將辦理首屆杭菊食農推廣活動。（巫靜婷攝）

不讓銅鑼專美於前，西湖也有大片杭菊花海，五湖社區16日將辦理首屆杭菊食農推廣活動。（巫靜婷攝）

不讓銅鑼專美於前，苗栗縣西湖鄉五湖社區，近年發展食農教育，在示範基地種植面積約1甲的杭菊，16日將舉辦第1屆「金風品菊．五湖在地食農體驗活動」，除介紹杭菊種植外，也安排民眾體驗採摘杭菊、品嘗杭菊特色料理等，藉此開拓休閒農業商機。

每逢11月為杭菊盛開季，銅鑼杭菊花海更是聞名全台，黃、白相間的杭菊花海，隨風搖曳美不勝收，西湖鄉五湖社區發展食農教育，在食農教育示範基地，種植原生種杭菊，面積約1甲多，受氣候影響，苗栗縣杭菊花況不如往年，西湖杭菊雖然減少，但仍保有「數大就是美」的視覺效果。

西湖鄉民代表賴竹英指出，她近3、4年開始嘗試種杭菊，和西湖鄉食農教育示範基地合作，協助五湖社區辦理首屆的西湖杭菊推廣活動，倡導有機農業和饗食在地的理念，「農遊五湖．金風品菊」活動，16日上午9點至下午1點舉行，有採摘體驗及花果香麻糬、杭菊涼糕DIY，歡迎民眾到西湖賞杭菊。

西湖鄉食農教育基地指導員楊庭豪表示，西湖著名農特產為文旦、甘藷及西湖米，為吸引更多不一樣產業進駐西湖，這次以杭菊、黑水虻、食農教育，作為推廣休閒農業的新項目，從杭菊的栽種、管理、加工到餐桌料理等，活動無需事先報名，盼培養更多農產生力軍。

(中時 )