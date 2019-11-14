鳳梨釋迦是台東重要經濟作物，每年銷往中國大陸產值破10億元，由台東地區農會整合各農會成立的「番荔枝產業策略聯盟」，今天簽訂釋迦行銷共同品牌合作意向書，除了顧好品質，永續大陸市場外，也將祭出外銷、內銷、加工3箭齊發；縣長饒慶鈴也表示，要全力打出「台東品牌」拚外銷。

台東的鳳梨釋種植面積近3000公頃，以中國大陸為主要市場，今年迄今外銷量高達1萬噸、產值破10億元，是台東重要經濟作物。

鳳梨釋迦即將進入產季，台東地區農會理事長楊昭信表示，由台東地區農會、鹿野地區農會及東河鄉農會、太麻里鄉農會及和貿易商組成組成的策略聯盟去年成立，經過整合後，確立品牌方向，並於今年開始運作，主要目標是輔導外銷，及嚴格做好品質控管。

農糧署台東分署指出，透過策略聯盟可以集結大家的力量，除了大陸市場以外，日本及南向也是很好的銷售管道，未來建和加工廠建置完成，冷凍技術更成熟後，夏天也可以吃到鳳梨，希望在大家努力下，完成釋迦產業的外銷、內銷、加工3箭齊發。

另外，縣議員周達三今天在總質詢時也關心台東的釋迦行銷情形，縣長饒慶鈴表示，在鳳 梨釋迦部分，縣府會持續努力維持銷路跟通路，並與農會合作，提升大目釋迦冷凍技術，縣府也會持續協助釋迦產業，全力打出「台東品牌」拚外銷。

(中時 )