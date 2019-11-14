桃園市警察局今年10月增加536名警力後，14日將本年度新購警用汽機車共258輛配置給各單位並舉行啟用典禮，汽車54輛包括BMW警用巡邏車5輛、BMW偵防車2輛、三菱警用巡邏車OUT LANDER41輛、Toyota偵防車RAV45輛、小型警備車1輛、警用機車204輛，桃園市長鄭文燦表示，累積到明年警力將增至926人，警民比也會下降至1比512，同時將於2020年1月1日起實施交通事故處理警力專責化。

鄭文燦表示，桃園市人口預估將於2019年底成長至225萬人，因應治安挑戰，市府積極推動警用裝備提升計畫，今年斥資1720萬元，再加上警政署配置共新購警用汽車258輛（含汽車54輛、機車204輛），其中包含近10年來首度購置雙B等級的高性能巡邏車5輛及偵防車2輛，將配發給刑事警察大隊、交通警察大隊及保安警察大隊使用。

市議員蘇家明表示，龜山曾有女警與學長駕車追緝嫌犯，發生自撞意外，因而讓他覺得，必需提升警用配備，「民眾或歹徒開的車甚至都比警方還要好」，經他在議會提案，要求警方編列經費試辦，「車子性能不好，如何能追到壞人」，6都沒有買過性能好的進口車，在他強烈爭取下，終獲得議會及市府支持而實現。

(中時 )