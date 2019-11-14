65歲淑姐（化名）年輕時為了照顧家庭離開職場，子女長大後頓時失去重心，透過勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心協助，重返職場至餐飲業擔任計時的內場人員，不僅找回生活重心也幫助子女減輕生活壓力。

淑姐個子嬌小、體態纖細，卻有著脆亮的嗓音，活潑健談。一家人住在基隆，多年來專心照顧家庭，許久未正式出外上班。如今子女成家立業，終於有時間走出家庭，加上家裡還有房貸壓力，希望能工作幫助家庭經濟，減輕子女的負擔。

就服員建議她從計時的兼職工作重新開始，這樣可以兼顧工作與健康，這次很快就錄取至餐飲業擔任計時的內場人員，至今穩定工作快1年，不僅工作上手，連體力都好很多。

銀髮人才資源中心表示，淑姐離開職場多年後重新工作，克服許多困難，展現過人的堅韌與恆心，她很感謝中心的協助，讓她勇於邁出再就業的第一步，才能像現在一樣快樂工作。

銀髮人才資源中心主任余璦君表示，愈來愈多的家庭主婦在子女成人後重新步入職場，但因為沒有太多的工作經驗，難免自信心不足，再加上心理上和體力上都需要重新適應職場生活。銀髮中心採一案到底服務，依民眾實際狀況提供建議與協助，幫助民眾順利就業。

(中時 )