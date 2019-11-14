雲林縣虎尾鎮農會的履歷花生粽糯米、香菇、花生等食材全都有生產履歷認證。（許素惠攝）

雲林縣虎尾鎮農會在總幹事黃鈺惠（右三）帶領下，開發出許多優質的花生加工品，獲獎無數，農糧署長胡忠一、立委蘇治芬（右六、七）很是肯定。（許素惠攝）

雲林虎尾鎮農會推出全國第一粒產銷履歷花生粽，糯米、花生及香菇等食材全經過產銷履歷認證，讓消費者吃得美味可口又安心，農糧署長胡忠一、立委蘇治芬等14日品嘗後讚不絕口。

虎尾農會總幹事黃鈺惠指出，該會透過股東制和農民契作優質履歷花生，今年已增至150公頃，農民依約種安全花生，收益穩定，大家也吃得安心，該會此季收購價每台斤45元以上，品質佳者甚至高達49元。

黃鈺惠說，履歷花生粽選用的花生、糯米、香菇等食材，全經產銷履歷驗證，安全及品質都掛保證，因為食材多，很多人都覺得要全通過驗證不可能，但事在人為，該會團隊「過5關斬6將」，通過層層關卡催生了履歷粽。

胡忠一、蘇治芬等人品嘗後讚不絕口，力讚黃鈺惠照顧農民的「疼心」，力推花生契作已經廣達150多公頃，也設立國內第一座履歷花生加工廠，開發出許多得獎加工品，讓農民不必受盤商剝削，是最優質的總幹事，足堪模範。

(中時 )