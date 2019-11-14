立委陳超明夫人吳麗利（中）偕同兒子們，14日代陳超明領登記表。（何冠嫻攝）

立委陳超明夫人吳麗利（中）與兒子陳一豪（右）、陳志豪（左），力挺陳超明爭取連任，14日代領登記表。（何冠嫻攝）

現任立委徐志榮、陳超明爭取連任，14日徐志榮前往苗栗市中正堂領表，陳超明則由太太吳麗利、兒子陳一豪、陳志豪代領，競選團隊一路高喊「陳超明凍蒜」，展現氣勢。

苗栗第10屆立法委員選舉作業展開，徐志榮14日一早首位領取書表，陳超明則因行程滿檔，由太太吳麗利、兒子陳一豪、陳志豪代為領表，與競選團隊高喊「凍蒜」展現氣勢進入中正堂領取登記表格。

陳一豪表示，父親用心打拼，肯做事且抱持不忘初心、砥礪前進以及民事不可緩的精神，為苗栗爭取各項經費建設，讓青年能留在家鄉實現夢想，因此14日大力相挺代為領表，希望民眾繼續支持，再給他機會服務地方。

苗栗縣選舉委員會指出，領取書表時間為即日起至22日、申請登記為18日至22日，每天上午8點至12點、下午1點半至5點半；號次抽籤則將於12月18日上午在苗栗縣政府文化觀光局中正堂登場。

(中時 )