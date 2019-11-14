苗栗縣為石虎重要棲地之一，今年6月《石虎保育自治條例》前進議會二度闖關仍遭退回，第2次定期會中，出現2種石虎條例版本，議會國民黨團另提草案，力爭管人不管地。

議會第19屆第2次定期會議員提案中，縣議員宋國鼎、曾玟學、黎煥強、陳品安、羅貴星提請制定苗栗縣石虎保育自治條例，推動成立石虎保育推動諮詢小組，提供保育施政建議，並明訂定期研究調查、分級石虎棲地，再按結果研擬生態補償。

另輔導社區成立石虎巡守隊，及補助農業轉型友善耕作經費，並規範公部門在使用石虎棲地興辦一定規模工程，評估影響程度，規畫迴避、減量、補償等降低開發行為對石虎棲地的衝擊，並鼓勵縣府以外的事業申辦人比照辦理。

國民黨籍議員韓茂賢也另提石虎自治條例，同黨團成員連署，對政府分工、獎勵補助社區及個人、特定對象措施、石虎保育推動小組建置，以及推動石虎保育業務財源規畫等，訂定命確規範。

韓茂賢表示，堅持石虎保育以管人不管地的方式進行，還不到圈地保護的時候，並認為很多民眾假借專家學者名義干涉。他說明，縣府相關主管單位，以及在大專院校相關科系對石虎有研究的人，擁有一定水準才可稱為學者專家。

韓茂賢不認同將私人土地畫設石虎棲地，他說，縣府的施政作為，在保育石虎而限制土地利用時，一定要有補償措施，並應徵得地主同意，不然不可畫設。韓堅定表明，要「管人不管地」，宣導教育民眾進行石虎保育工作。

(中時 )