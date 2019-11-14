五月天將擔任「台北最High新年城-2020跨年晚會」開場演出，12月31日晚間6點半就開唱，為大家跨年夜帶來第一波高潮，五月天團員們表示，「又有機會可以與大家跨年一起迎新送舊，真的很開心。」

五月天從1999年發行首張專輯《瘋狂世界》至今滿20周年，今年除了舉辦一連10場「Just Rock It/藍」跨年演唱會陪粉絲迎接2020年外，睽違台北跨年舞台8年的他們，也將正式回歸表演，再次登上台北市府前跨年晚會舞台，陪大家一起High翻新年，而對於這次跨年演出內容十分保密，團員們喊話，「想知道我們唱什麼歌，歡迎來現場或鎖定電視與網路轉播，我們12月31日見！」

當晚由黃子佼、黃路梓茵（Lulu）師徒兩人攜手主持，目前公布重量級卡司，除五月天，還有韓天團Super Junior D&E、搖滾天團獅子LION、創作才女魏如萱、金曲饒舌歌王Leo王、金曲新人王ØZI、人氣樂團茄子蛋、偶像歌手鼓鼓 呂思緯、空靈系女聲白安、人氣Youtuber這群人、人氣Youtuber七月半、實力派女聲魏嘉瑩，其他卡司與表演項目將陸續公布。

(中時 )