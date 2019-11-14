綜藝大哥陽帆正式加入中視《我愛冰冰Show》主持群，本週六(11/16)與白冰冰、東諺、阿文一起炒熱週末夜，陽帆出場帶來『揚帆』一曲，白冰冰熱情喊話，「加入生力軍，我們要『硬』起來。」陽帆搞笑接招，「妳可以換別的台詞嗎?因為我不一定做得到!」話一出令人噴笑。

陽帆加入《我愛冰冰Show》 白冰冰喊話硬起來(圖/中視提供)

其中來賓美魔女狄鶯一出場，大露香肩、美腿，白冰冰驚呼，「太過份了，幾歲了，還穿少女裝，身材保持的很好。」狄鶯透露，「因為我有運動，又跳肚皮舞。」說完馬上秀一小段，完全是辣媽無誤。

狄鶯助陣大露香肩美腿(圖/中視提供)

狄鶯錄這集遇到孫鵬的球友宏都拉斯、戲劇裡演過夫妻的霍正奇，以及歌仔戲時期的螢幕情人楊懷民，兩人節目中合唱『戲鳳』，除了唱，還有比劃身段，仍舊架勢十足；接著她提到在美國那段期間8個多月，「受難的時候，很多朋友的關心，但真正提出實質幫助的都是她圈外的朋友。」好友周雅芳當時也主動說要匯給她四萬美金，而這份情義狄鶯心領但當時回對方先用不到。

狄鶯靠運動和肚皮舞維持身材(圖/中視提供)

精彩內容就在本週六中視晚間8點播出，週日晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )