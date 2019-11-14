中華隊在世界12強複賽中對戰韓國，以7比0漂亮完封！不只打線大爆發，其中先發投手張奕更是表現亮眼，用了112球投6.2局無失分，再加上先前張奕預賽對委內瑞拉時，7局無失分的好成績，已經刷新大谷翔平在2015年首屆12強賽事的13局最長無失分紀錄，寫下新歷史，不少網友都相當看好他未來的發展。

中華隊總教練洪一中賽後接受媒體採訪時也表示，這戰最重要的是投手有效壓制對方打線，投手一旦穩定，打者就會比較安心，只要把機會掌握住，贏球可能性就比較大，「這場贏得一點都不僥倖，投、打、守都表現得比對手還好，很謝謝選手有這麼好的表現。」

其實張奕在先前預賽投完7局時，就曾坦言身體很疲累，但台韓大戰時仍繳出好成績。張奕表示，當時（預賽）是第一次先發投7局，也破百顆，疲勞了2天，之前都沒有過這樣的感覺，感謝中華隊防護員的治療，讓我能趕快恢復到正常狀態。

多虧運動防護員的治療，讓張奕恢復到正常狀態。在對韓國5局原本要換投時，張奕還主動要求多投2局，依舊穩定發揮。其實效力於日本職棒的張奕在去年6月時才「棄打從投」，從打擊者改行當投手，也是第一次披上中華隊戰袍，不只表現相當出色，還化身為抗韓英雄，帶領中華隊搶下關鍵一勝，為台灣棒球史上寫下重要一頁。

張奕預賽投了7局，多虧中華隊防護員協助，讓他能在12強複賽台韓大戰中擔任先發投手，投出好成績。（圖片來源：CPBL中華職棒粉絲專頁）

運動傷害是運動選手最害怕卻又難以避免的夢魘。沒有不會受傷的選手，只有大、小傷的區別，而運動防護員就是運動選手在運動場上的守護神，讓選手可以維持訓練和比賽實力，就像是後勤支援部隊。

不只是棒球選手，所有運動選手都一樣，需要防護員守護在旁，「防護員，對一位運動選手來說，是不可或缺的角色，謝謝你，讓我更完整，」羽球世界球后戴資穎就曾公開對長庚運動防護師陳盈璇表達謝意。

通常運動防護員在運動員還沒受傷前，就能利用熱身、伸展或是疲勞恢復等方式預防運動傷害，使運動選手能夠無後顧之憂地發揮最大潛能，得到好成績。另外，防護師也是醫師、選手間的最佳橋梁，甚至還能協助教練設計調整訓練計劃。

「防護師如觸手般向外延伸，在第一線陪伴選手、處理突發狀況或是安排後送，能讓照顧涵蓋的面更廣泛，」多次擔任中華隊醫療長的桃園長庚紀念醫院體適能中心主任林瀛洲也舉例，像是照顧國、高中校隊時，很多小運動員受傷不敢講，或根本不知道自己已經受傷，防護師到第一線時，就能及早察覺、處理傷勢，避免繼續惡化影響未來運動生涯。

林瀛洲也直言，世界排名前10大的選手，實力都只差一點點，要拉開差距得勝，關鍵就在每一場比賽前後，生理、心理、體能和疲勞恢復等都要做得比其他選手好。

(中時電子報)