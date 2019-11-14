朱立倫在臉書對國民黨提出呼籲。(摘自朱立倫臉書)

國民黨不分區名單引發爭議，前黨主席朱立倫下午在臉書發文「政治，不能失信於青年」，從香港警民衝突日益激烈，談到國民黨不分區立委名單的爭議，表示他希望國民黨中央，能更重視社會觀感，以及黨內年輕同志的聲音，「國民黨不能離年輕人那麼遠。」

朱立倫發文如下：

這幾天的香港，十分沈重。

交警當街槍擊黑衣青年，跟阻擋抗爭的綠衣老伯被放火，畫面同樣震撼；十五歲少年被催淚彈打到顱骨骨折，跟七十歲清潔工被磚塊砸中腦幹死，消息都萬分悲痛。聲名卓越，曾為新儒學重地的香港中文大學，成為鎮暴警與抗爭青年對峙的「戰場」，一天竟發射上千枚催淚彈，連試圖調停的段校長也不能倖免。

更讓人憂心的，是許多未經證實、偏頗，或誇大扭曲的訊息在媒體、網路擴散，把中港臺不同群體的認知拉得更遙遠—— 一方指責這些抗爭者是「被境外勢力煽動的暴民」；另一方把港警全部描述為「暴力黑警」。警民升高的敵意，讓彼此信任重建，與和平法治的恢復，都更難。

六月初香港首次百萬人上街時，我聲援過港人對民主自由的追求，並指出僵局關鍵是「不信任」，從而呼籲港府面對抗爭訴求，開啟公共對話。九月，目睹港府回應的遲緩，我點明這是「民主與否的差別」，並呼應黃之鋒等人拋出「今日台灣、明日香港」的民主化願景。

十月初，香港局勢惡化，我疾呼「任何一個政府，都不該讓警民間陷入這種長期對峙、互相傷害」，並指出「警民衝突的根本，是政治失能。」目睹香港局勢惡化至今，我仍要強調：警察是社會秩序的維護者，不是解決政治僵局的工具。僵局要解，責任仍在執政者手中。

解政治僵局，首重傾聽對話——我誠心希望香港與北京當局，能走出自己的同溫層障蔽，傾聽理解香港年輕人的訴求；這是重建信任的本源。

此刻國民黨正面對不分區立委名單的爭議。我也希望國民黨黨中央，能更重視社會觀感，以及黨內年輕同志的聲音，「國民黨不能離年輕人那麼遠。」

青年是國家之根，政黨之本。任何政治領袖，都不能失信於年輕人。

(中時 )